В Турции освободили похищенного бизнесмена из Саудовской Аравии

В ходе спецоперации управления жандармерии юго-восточной провинции Шанлыурфа был освобождён похищенный бизнесмен из Саудовской Аравии.

За Фахада Мохамеда Арваехеля, которого похитили в Газиантепе, злоумышленники требовали выкуп в размере 800 тысяч долларов США.

При невыполнении их условий похитители пригрозили отвезти Арваехеля в Сирию, где его убьют.

Благодаря оперативной разведке жандармерия узнала о месте содержания саудовского бизнесмена в районе Хильван.

Три мужчины и одна женщина были задержаны по подозрению в причастности к инциденту.