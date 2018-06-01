Список наследия ЮНЕСКО пополнился турецкими банями Kral Kızı

Исторические бани времен Римской империи Basilica Therma в районе Сарыкая турецкой провинции Йозгат, также известные как Kral Kızı, включены во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщили в администрации губернатора Йозгата, бани были обнаружены в ходе археологических раскопок в 2010 году.

Губернатор Кемаль Юртнач в 2017 году выдвинул инициативу по включению Kral Kızı в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти провинции делают все возможное для того, чтобы об историческом объекте Kral Kızı узнало как можно больше людей.

По его словам, бани Kral Kızı являются одной из важнейших культурных достопримечательностей Турции.

«Управление музеями провинции Йозгат в 2010 году организовало археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены стены римских бань — двухэтажного сооружения с 10 арочными проемами. Но для популяризации этого места не было приложено никаких усилий», — сказал Юртнач.

По его словам, бани Kral Kızı — это одно из двух мест в мире, где уже почти два тысячелетия выходят на поверхность термальные воды.

«Работа по включению Kral Kızı в список Всемирного наследия ЮНЕСКО велась с прошлого года. Эта работа принесла свои плоды», — сказал губернатор.

Римляне построили бани на термальных источниках, и до сих пор каждый желающий может искупаться здесь в горячей воде.

Бассейн, наполненный термальной водой, имеет размеры, сопоставимые с размерами футбольного поля. Это один из наиболее крупных термальных водоемов мира.

Целебная вода Йозгата лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, сосудистой системы, нервные расстройства, кожные болезни и аллергии.