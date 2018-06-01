Эрдоган присоединился к студентам в общежитии за сухуром

Президент Реджеп Тайип Эрдоган присоединился к студентам одного из университетов Анкары за сухуром, предрассветная трапеза перед мусульманским постом, в студенческом общежитии после того, как получил приглашение через Twitter в пятницу.

Студент Гюнгёр Атак, обучающийся на факультете стоматологии Университета имени Йылдырыма Беязыта, отправил президенту сообщение в Twitter, пригласив его на предрассветную трапезу в его общежитии.

«Дорогой президент, не хотели ли бы вы быть нашим гостем в общежитии Хюсейн Гази во время сухура?» — спросил студент.

«Я иду, если чай готов», — ответил Эрдоган.

Позже на своей странице в Twitter он опубликовал видео, на котором запечатлён процесс общения и приёма пищи со студентами.