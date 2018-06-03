Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли 3 взрослых и 6 детей

По меньшей мере девять мигрантов, включая шестерых детей, погибли, ещё один пропал без вести в воскресенье в результате крушения лодки у берегов Турции.

Как сообщается, направлявшееся в Европу судно затонуло в районе города Демре, которых находится в турецкой провинции Анталья в Средиземном море. Береговой охране удалось спасти пять человек.

Для проведения спасательной операции береговая охрана использовала корвет, четыре лодки, самолёт и вертолёт.

Тела шестерых детей, двоих мужчин и женщины были обнаружены позже. Поиски пропавшего без вести человека продолжаются.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря.

По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу человек. Более 3 тысяч человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.

Турция стала популярным маршрутом для многих нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Азии.