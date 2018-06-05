В Турции молния ударила в минарет мечети во время ифтара

Один из минаретов мечети Сюмер в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции разрушился после того, как в него ударила молния в понедельник вечером.

Как сообщается, жертв удалось избежать, так как удар пришёлся на время ифтара, когда те, кто соблюдают пост в священный месяц Рамадан совершают разговение, поэтому мечеть была абсолютно пустая.

В результате удара молнии разрушился один из минаретов мечети Сюмер в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции, но, так как удар пришёлся на время ифтара, жертв удалось избежать https://t.co/1LBLrCaSpD pic.twitter.com/3wclyALk0k — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) June 5, 2018

На место инцидента немедленно прибыли спасательные бригады для предотвращения возможного дальнейшего разрушения минарета.

Тем временем в ещё одной юго-восточной провинции Адыяман в результате удара молнии погиб один человек, ещё один получил ранения.

Пострадавших, в которых попала молния во время выпаса скота, доставили в больницу сразу после инцидента, но несмотря на усилия врачей, жизнь одного из них спасти не удалось.

В прошлом месяце 12 учеников старших классов были госпитализированы в юго-восточной Турции после того, как молния ударила в дерево, возле которого они находились.