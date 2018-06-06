В Анталье с начала года отдохнули более 1 миллиона россиян

Согласно статистическим данным, с начала 2018 года поток туристов в турецкую провинцию Анталья увеличился почти на 50 процентов, составив более 1 миллиона человек, сообщает Ассоциация туроператоров России.

В соответствии с докладом, в январе-мае 2018 года на турецком курорте отдохнули около 1,042 миллиона российских туристов, что на 47 процентов больше, чем в 2017 году, являясь тем самым рекордным показателем за всю историю российского туризма в Турции.

Так образом поток иностранных туристов в Анталью в 2018 году может обновить свои рекорды, которые были достигнуты в предыдущие годы.

В мае на курорт приехали почти 740 тысяч туристов из России, что на 43 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Российские туристы занимают первое место по посещаемости Антальи — 38,4 процента. Далее следуют Германия (21,9 процента) и Украина (14 процентов).

Власти Турции планируют превратить Анталью в центр оздоровительного туризма и помочь ей принимать туристов круглый год. Также будет уделено внимание расширению инфрастурктуры, в частности, развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения со Стамбулом, — сообщает агентство ИА Regnum.