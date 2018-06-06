В Турции построят железную дорогу до Азербайджана

Работы над проектом строительства железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралыr-Дилуджу в направлении Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана начнутся в конце 2018-начале 2019 годов. Об этом сказал Агентству Анадолу министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

По его словам, новый транспортный проект предполагает строительство двухпутной железнодорожной линии протяжённостью 224 километра.

Новая железная дорога будет построена с учётом возможности запуска скоростных поездов, которые будут развивать скорость до 160 километров в час, сказал Арслан.

По словам министра, новая железнодорожная линия будет соединена с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс с дальнейшим выходом на линию Капыкуле-Карс, пересекающую всю Турцию с востока на запад, а затем — Европу.

Таким образом, железная дорога Капыкуле-Эдирне-Стамбул-Эскишехир-Анкара-Йозгат-Сивас-Эрзинджан-Карс будет соединена с железными дорогами Азербайджана и Ирана через провинцию Игдыр, сказал глава ведомства.

«Новая ветка в направлении Нахчывана и Ирана будет иметь важное значение с точки зрения роста грузопотока в регионе», — отметил Арслан.