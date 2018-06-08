Каждый четвёртый турист приезжает в Стамбул из арабских стран

Каждый четвёртый турист, посетивший Стамбул в январе-апреле 2018 года, прибыл в турецкий мегаполис из арабских стран. Об этом говорится в исследовании Ассоциации отельеров Турции (TÜROB).

Если в 2010 году жители арабских стран составляли 10 процентов от общего числа посещающих Стамбул туристов, то в 2017 году эта доля составила 24,3 процента.

Стамбул в прошлом году посетили 10,84 миллиона туристов, из них 2,63 миллиона прибыли из арабских стран.

В январе-апреле Стамбул посетили 4,2 миллиона туристов, из них 967 тысяч прибыли из арабских стран.

Стамбул в основном ориентирован на состоятельных арабских туристов. Стамбул — это не только живописные районы с богатой культурой, мощёными улочками и памятниками византийской и османской эпох, но и отели с вековой историей, роскошные рестораны и центры семейного отдыха, огромные торговые центры, супермаркеты и дорогие бутики.

Помимо Стамбула, арабские туристы предпочитают отдых в турецких провинциях Бурса, Болу, Абант, Ялова, Гиресун и Трабзон.

В TÜROB считают, что двузначные темпы роста турпотока из стран Ближнего Востока в Турцию сохранятся и в нынешнем году. Арабские туристы предпочитают отдых в Турции и во время Рамадана.

Число туристов, прибывших в Турцию из стран Ближнего Востока, выросло в 2017 году на 44 процента по сравнению с годом ранее, составив около 3,6 миллиона человек.

В первом квартале 2018 года этот показатель вырос на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 703 тысяч.