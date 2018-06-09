Турция возвела стену на границе с Сирией для усиления безопасности

Управление по развитию жилищного строительства Турции (TOKİ) завершило строительство участка модульной стены длиной 564 километра на границе с Сирией.

Модульная стена возводится в рамках усиления мер безопасности на границе. В частности, стена должна способствовать предотвращению нелегальной миграции из Сирии в Турцию.

После завершения строительства участка стены TOKİ приступило к строительству модульной стены протяжённостью 144 километра на границе с Ираном. Строительство находится на стадии завершения.

На турецко-сирийской границе, за исключением участка, на котором протекает река Эль-Аси, построена модульная стена длиной 711 километров. Стена состоит из бетонных блоков массой семь тонн, высотой три метра и шириной — два. Также продолжаются работы по разминированию турецко-сирийской границы.

Благодаря модульной стене турецко-сирийская граница стала безопаснее, чем два года назад. Вдоль границы также построена автомобильная дорога, благодаря которой путь в 30-40 километров для турецких солдат сократился до 15 минут.