Турция ожидает приток туристов из России во время ЧМ-2018

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В то время как Россия готовится к чемпионату мира по футболу, Турция рассчитывает воспользоваться преимуществами самого важного в мире футбольного турнира.

21-й чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, видимо, окажется выгодным для турецкой экономики.

Россияне, которые не являются футбольными фанатами и хотят избежать суматошной атмосферы турнира, планируют сдать свои квартиры и дома в аренду гостям чемпионата мира по футболу, в котором 32 национальные сборные будут соревноваться друг с другом на 12 стадионах в 11 городах России, и провести в отпуск в Турции.

Россия рассчитывает принять 1,5 миллиона туристов во время чемпионата мира по футболу. В связи с тем, что местные отели полностью забронированы, россияне начали сдавать в аренду свои дома. В то время как болельщики будут проживать в их домах в период проведения мероприятия ФИФА, россияне будут отдыхать в Турции.

Спрос на туры и перелёты в Россию со стороны граждан стран, чьи национальные футбольные команды будут соревноваться в чемпионате мира, резко вырос. Это привело к тому, что европейские туристы решили отправиться на чемпионат мира с остановкой в Стамбуле на два-три дня. Таким образом, добраться до России будет проще, а расходы будут равны стоимости турпакета в России.

Председатель одного из крупнейших российских туроператоров Anex Tour Нешет Кочкар отметил, что отели в России полностью забронированы.

«Россияне, которые проживают в районах недалеко от стадионов, сдают свои дома от 600 до 1000 долларов США в день. Те, кто хочет избежать толп и суеты во время турнира, готовятся уехать в Турцию и провести там отпуск на деньги, полученные от сдачи жилья», — сказал он.

«Наплыв российских туристов положительно отразится на туристическом секторе Турции. Россиянам нравится ездить в отпуск, и первое место, о котором они думают, —это Турция», — добавил Кочкар.