Турецкая Венеция: в восточной провинции Тунджели открыли гондольные туры

Провинции Тунджели, находящейся в восточной части Турции, есть чем привлечь туристов в свои края: на побережье реки Мунзур открыты для посещения новые рестораны и кафе, а любителям водных прогулок предложат прокатиться на гондолах, которые были специально приобретены офисом губернатора и муниципалитетом для привлечения интереса к региону.





Губернатор Тунджели и заместитель мэра Тунджай Сонел, заместитель губернатора Сельчук Йосункая, председатель местной Палаты ремесленников Хыдыр Белидже и помощник мэра Сами Доган приняли участие в первом гондольном туре.

Выступая перед прессой после окончания тура, Сонел отметил, что он начал работать в Тунджели 11 месяцев назад, когда река Мунзур была в очень плохом состоянии.

К настоящему моменту проведено экологическое планирование территории площадью 200 тысяч квадратных метров для местных жителей. Также проложены пешеходные и велосипедные дорожки, построены открытые бассейны, причалы, кафе, зоны отдыха и маленькие мосты.

Губернатор сказал, что местные власти постоянно работают над тем, чтобы превратить реку Мунзур в привлекательное для туристов место, добавив, что «гондолы и экскурсионные лодки, которые будут обслуживать местных жителей и гостей региона, уже введены в эксплуатацию».

«Больше нет необходимости ехать в Венецию, так как водной прогулкой можно насладиться и в Тунджели, открывая для себя красоту нашего города», — добавил он.

По словам Сонела, они завершили обустройство прибрежных территорий рек Мунзур и Пюлюмюр, городской площади, подземного рынка, приюта для животных, улицы искусств.





Он также отметил, что власти успешно провели на расстояние 80 километров через источники Оваджика до центра города воду из реки Мунзур, являющейся одной из самых чистых в Турции с водородным показателем 8,45.

«Мы надеемся, что наши жители буду рады новым переменам», — сказал губернатор.

«Когда к нам будут приезжать гости, мы хотим, чтобы они говорили: «Мы не знали, что Тунджели — такое прекрасное место». И это действительно так», —признался он.

Парки, пляжи и гондольные туры будут бесплатными для граждан страны, точно так же как и чай, который будет подаваться в парках.