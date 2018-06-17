В турецком Гиресуне ожидают до 300.000 туристов

Турецкая провинция Гиресун до конца года планирует принять до 300 тысяч туристов.

Красоты Черноморского побережья, живописные горные массивы севера Турции, многочисленные исторические и культурные объекты региона не оставляют равнодушными местных и иностранных любителей отдыха.

Губернатор Гиресуна Харун Сарыфакыогуллары в беседе с Агентством Анадолу сказал, что внимание туристов привлекают не только природные красоты черноморской полосы Турции, но и местная кухня, памятники истории и культуры, незабываемая местная кухня.

По его словам, в провинции реализуются ряд инфраструктурных проектов, что поможет увеличить приток туристов.





Наша цель увеличить экономическую прибыль от сферы туризма но при условии бережного отношения к культурному наследию Гиресуна, сказал губернатор.

По его словам, в первую очередь развиваются объекты экологический туризм, так как Гиресун расположен в одном из самых живописных регионов Турции.

«Также важно развитие гастрономического туризма, который за последние несколько лет набрал достаточную популярность. Наличие в провинции потенциала для развития и горного и гастрономического туризма, вселяет большие надежды», — сказал Сарыфакыогуллары.

По словам губернатора, на развитие туризма также влияет и наличие качественного сервиса в гостиницах, в сфере транспорта, коммуникаций и общепита.



