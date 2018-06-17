2 человека погибли в результате пожара в турецкой провинции Газиантеп

Два человека погибли, ещё 25 пострадали в результате пожара в одной из частных больниц в турецкой юго-восточной провинции Газиантеп.

Как сообщается, пожар возник в больнице NCR International Hospital в примерно четыре часа утра по местному времени. На место происшествия немедленно прибыли пожарные команды, но жизни двух человек, находившихся в реанимации, спасти не удалось.

80 больных, включая 45 детей, которые находились в здании, перевезли в другие больницы провинции.

Причины пожара не установлены.