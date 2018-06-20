В Бурсе нашли котёнка с отрезанными лапами

Кошка и 7 котят поселились в мечети в турецкой провинции Кырыккале

Котёнок с отрезанными лапами был найден в городе Бурса на северо-западе Турции, сообщают СМИ.

В соответствии с сообщением, местные жители обнаружили тело погибшего от нанесённых увечий котёнка на тротуаре улицы Ватан в районе Йылдырым, после чего немедленно вызвали соответствующие службы.

Приехавшие на место происшествия полиция и ветеринарная служба забрали тело животного для дальнейшего расследования.

Случай вызвал волну негодований среди жителей Турции, протестующих против жестокого обращения с животными и требующих поимки преступников.

Ранее в северо-западном городе Сапанджа, несмотря на усилия ветеринаров, не удалось спасти жизнь щенка, которому отрезали лапы и хвост. По словам ветеринаров, чтобы нанести подобные увечья, вероятнее всего использовали острый предмет наподобие топора.