Турция лидирует в мире по числу принятых беженцев

Турция продолжает оставаться мировым лидером по числу принятых беженцев.

В Турцию продолжают прибывать беженцы из зон боевых действий и конфликтов в Ираке, Сирии, Афганистане, Южном Судане и многих других странах.

Согласно опубликованному Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ) докладу «Глобальная тенденция, насильственное перемещение в 2017 году», Турция предоставила убежища для 3,6 миллиона сирийских, 169 тысяч афганских, 143 тысячи иракских, 35 тысяч иранских, 4.800 сомалийских беженцев.

Вооружённый конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году, привёл к возникновению крупнейшего миграционного кризиса в мире. Число сирийских беженцев в мире превысило 5,6 миллиона.

Общее число беженцев в Турции составляет 3,9 миллиона, и это делает её страной, принявшей наибольшее число мигрантов.

Сирийские беженцы в Турции размещены, в частности, в Стамбуле, Шанлыурфе, Хатае, Газиантепе, Мерсине, Адане и Килисе.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, комментируя ситуацию вокруг беженцев в Сирии, с удовлетворением отметил качество услуг, оказываемых сирийским беженцам в Турции.

«Политика Турции по интеграции сирийских беженцев в социальную жизнь общества является примером для всего мира», — сказал Гранди.

УВКБ оказывает защиту беженцам и мигрантам во всём мире, принимает меры для возвращения беженцев на родину, их интеграции в общество и переселения в третьи страны. Управление также обеспечивает право каждого человека на убежище и безопасную эмиграцию в другую страну.