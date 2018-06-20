Эрдоган первым приземлился в новом аэропорту Стамбула

В новом аэропорту Стамбула откроется крупнейший в мире комплекс магазинов Duty Free

Самолёт президента Реджепа Тайипа Эрдогана в среду приземлился в третьем аэропорту Стамбула, и, таким образом, стал первым в истории турецкой авиации воздушным судном, совершившим посадку в новом аэропорту.

Как сообщили СМИ, в среду были проведены испытания навигационного оборудования взлётно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3.750 метров и шириной — 60, используя самолёт модели Cessna Citation XLS, принадлежащего Главному управлению государственных аэропортов Турции (DHMİ).

Результаты испытаний показали, что все системы работают исправно, а ВПП готова к эксплуатации. Аэропорт завершён на 90,5 процентов и уже привлёк внимание ведущих мировых корпораций.

Официальная церемония инаугурации нового аэропорта Стамбула, который станет крупнейшим в мире, запланирована на 29 октября 2018 года.

Министр транспорта, мореходства и коммуникаций Ахмет Арслан заявил, что новый аэропорт принесёт турецкой экономике 73 миллиарда евро и трудоустроит 225 тысяч человек.

Аэропорт будет обслуживать около 90 миллионов пассажиров ежегодно, в нём будут совершаться около 3.500 взлётов и посадок в день.

100 тысяч квадратных метров территории аэропорта будет занимать жилая площадь, а парковочная зона будет состоять из 25 тысяч мест. Также в аэропорту будет иметься 143 посадочных моста и 42-километровая багажная система, а его грузовместимость составит 5,5 миллионов тонн.

Новый аэропорт станет третьим по счёту в Стамбуле после аэропорта имени Ататюрка и аэропорта имени Сабихи Гёкчен.