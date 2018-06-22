Поток туристов в Турцию достигает рекордных показателей

Внутренний туризм в Турции вырос на 12,8 процента в 2017 году

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Поток туристов в Турцию бьёт рекорды. Только за первые пять месяцев 2018 года страну посетили 11,8 миллионов туристов, что на 30,8 процента выше показателя прошлого года, сообщил министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш на заседании Консультативного совета по туризму в Стамбуле.

Куртулмуш подчеркнул, что это высокий, но не достаточный результат.

«По прогнозам Турцию до конца года посетят больше 40 миллионов человек. Мы намерены довести этот показатель до 50 миллионов туристов, что позволит увеличить доход от туризма на душу населения»,— сказал министр.

По его словам, для этого необходимо в первую очередь повысить число профессиональных кадров в сфере туризма.

К концу года число туристов в Турции превысит 40 миллионов, а доход от данной сферы составит более 32 миллиарда долларов, добавил Куртулмуш.