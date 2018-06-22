14 членов ДАЕШ, готовивших теракты накануне выборов, задержаны в Анкаре

Четырнадцать членов террористической группировки ДАЕШ задержаны в Анкаре, они подозреваются в подготовке терактов в преддверии намеченных на 24 июня президентских и парламентских выборов, передает в пятницу Агентство Анадолу.



Как сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предполагаемые террористы были задержаны в ходе рейда, прошедшего по нескольким адресам в турецкой столице. Все они являются иностранцами.



На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии процветания) и Догу Перинчека (от партии «Родина»). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

С момента возникновения террористической группы в 2014 году в Турции по подозрению в связях с ДАЕШ было задержано более 5 тысяч человек, депортировано порядка 3,2 тысяч иностранцев, прибывших из 95 стран мира.