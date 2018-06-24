Турецкие знаменитости проголосовали на выборах

Президентские выборы в Турции: а кандидаты кто?

Среди более 50 миллионов человек, зарегистрированных для голосования на парламентских и президентских выборах в Турции, которые проходят в воскресенье, в избирательных пунктах больше всего внимания привлекли знаменитости.

Нусрет Гёкче — турецкий мясник, который стал мировой звездой после публикации видео в Instagram, на котором он необычно солит мясо через локоть, опубликовал фото на своей странице в социальной сети, позируя в одном из избирательных участков.

«Каждый голос важен», — написал Гёкче, добавив, что ему пришлось преодолеть расстояние в 9.381 километров, чтобы добраться на участок.





Знаменитая актриса Берен Саат, которая приобрела популярность после главной роли в турецком сериале «Запретная любовь», отдала свой голос в одном из избирательных участков Стамбула. Муж актрисы, певец Кенан Догулу, сопровождал супругу.





Актриса Джансу Дере, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Эзель» и «Сыла», актёры Кенан Имирзалыоглу и Энгин Акюрек также проголосовали в Стамбуле.

Популярная певица Хадисе, представлявшая Турцию на конкурсе «Евровидение» в 2009 в Москве, комики Джем Йылмаз и Шехан Гёкбахар, футболист Джанер Эркин, который ранее играл за итальянский «Интер», также отдали свои голоса на выборах в воскресенье.



