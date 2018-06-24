116-летняя женщина проголосовала на выборах в Турции

В Турции завершилось голосование на выборах президента и парламента

Главные политики Турции проголосовали на выборах президента и парламента

Президентские и парламентские выборы 2018 привлекли внимание миллионов турецких избирателей.

Не смогла проигнорировать эти исторические для страны выборы и 116-летнаяя жительница турецкой провинции Газиантеп Айше Узкар. Она пришла на избирательный участок, располагающийся в начальной школе имени Ататюрка в районе Ислахие, в сопровождении своих детей, чтобы отдать свой голос выбранному кандидату.

Узкар, чья официальная дата рождения 1 июля 1901 года, самостоятельно подошла к урне с избирательными бюллетенями с помощью трости и одного из сыновей.

Узкар является матерью 9 детей, от которых имеет 40 внуков, 62 правнука и 2 праправнука.

Сын пожилой избирательницы Мустафа Узкар сообщил Агентству Анадолу, что его мать участвовала во всех предыдущих выборах.

«Мы привезли маму в школу, чтобы она смогла проголосовать на выборах», — сказал он.

Несмотря на трудности с речью, Узкар пожелала Турции удачных выборов.