Сильный дождь и град ожидается в Стамбуле

Шесть человек пострадали из-за наводнения в Анкаре

Главное управление по метеорологии издало предупреждение о приближающемся сильном дожде и граде в Стамбуле и северо-западных регионах Турции во вторник.

По словам представителей управления, сильнейший дождь, гром и град ожидаются в городе вечером.

Страховые агентства посоветовали жителям Стамбула парковать свои машины в гаражах и не оставлять их на улице для того, чтобы избежать возможных повреждений.

После предупреждения на улицах Стамбула стали появляться машины накрытые одеялами, коврами и пузырчатой пленкой, а гаражи общего пользования были полностью забиты машинами ещё в 8 утра по местному времени.





Годом ранее в июле жители Стамбула пережили неожиданный шторм, в результате которого были повреждены тысячи машин.