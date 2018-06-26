Сильный дождь и град ожидается в Стамбуле

Главное управление по метеорологии издало предупреждение о приближающемся сильном дожде и граде в Стамбуле и северо-западных регионах Турции во вторник.
По словам представителей управления, сильнейший дождь, гром и град ожидаются в городе вечером.
Страховые агентства посоветовали жителям Стамбула парковать свои машины в гаражах и не оставлять их на улице для того, чтобы избежать возможных повреждений.
После предупреждения на улицах Стамбула стали появляться машины накрытые одеялами, коврами и пузырчатой пленкой, а гаражи общего пользования были полностью забиты машинами ещё в 8 утра по местному времени.
Годом ранее в июле жители Стамбула пережили неожиданный шторм, в результате которого были повреждены тысячи машин.