В Турции потерпел крушение учебный самолёт

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В турецкой юго-восточной провинции Адыяман в среду потерпел крушение учебный самолёт.

Авария произошла в уезде Бесни, место крушения удалено от жилой зоны, причины аварии выясняются.

Самолёт принадлежал университету Газиантеп, который находится в одноимённом городе в восточной части Турции. Утром 27 июня из аэропорта города Газиантеп вылетели два учебных самолёта.

Примерно в 09:00 один из самолётов разбился.

«Курсант пытался выполнить лётную норму в 38 часов, но погиб. Второй самолёт вернулся в аэропорт без проблем», — сказал ректор университета, профессор Али Гюр.

Сообщается, что пилот-стажёр погиб на месте.

Спасательные команды, полиция и скорая помощь немедленно прибыли на место происшествия.