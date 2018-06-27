Смерть туриста из РФ в турецкой Аланье была несчастным случаем — жандармерия

Гибель в турецкой Аланье туриста из России, упавшего с крыши отеля, является несчастным случаем, следов внешнего воздействия не обнаружено, заявил РИА Новости в среду представитель жандармерии города.



Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска Антона Ярошина. По словам его двоюродного брата, с которым они приехали на отдых в Сиде, в ночь на 24 июня молодой человек ушел на дискотеку, а утром мать не обнаружила его в номере отеля, после чего ей сообщили, что тело ее сына найдено под окнами гостиницы.



Как заявил РИА Новости представитель жандармерии Сиде, стражи правопорядка не зафиксировали никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом в последние несколько дней в этом районе. Сотрудник генконсульства РФ в Анталье сообщил РИА Новости, что гибель россиянина по имени Антон Ярошин турецкими правоохранительными органами не подтверждена, однако имел место похожий случай не в Сиде, а другом курортном регионе Турции, фамилия россиянина по просьбе родственников не разглашается.



«Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Как было выявлено, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и, выйдя на крышу отеля, видимо, потерял равновесие и упал. Никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено. Первое сообщение об этом инциденте мы получили в семь часов утра», — сказал сотрудник жандармерии Аланьи.