Мощные дождь и гроза прошли ночью в Стамбуле

В ночь со среды на четверг многие улицы Стамбула были затоплены из-за сильного проливного дождя, сопровождаемого градом и мощной грозой.

Сложные погодные условия временно остановили движение в аэропорту имени Ататюрка около 10:30 вечера по местному времени.

Западные районы Стамбула особенно пострадали от дождя и града.





На протяжении около 30 минут ближе к полночи практически не прекращали сверкать молнии. По словам многих стамбульцев это привело к тому, что ночью было светло, как днём. Яркие фото и видео грозы незамедлительно заполнили турецкие социальные сети.

Много домов по всему Стамбулу были затоплены, а с некоторых из-за сильного ветра слетели крыши.

Коммунальные службы города начали работу по устранению последствий сильного дождя.