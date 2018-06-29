В Стамбуле загорелась бывшая обувная фабрика, на которой снимают сериалы

На бывшей обувной фабрике в стамбульском районе Бейкоз в пятницу произошёл пожар.
Фабрика находится на берегу Босфора в районе Ялыкёй.
В последнее время здание использовалось для съёмок многочисленных популярных турецких сериалов и фильмов.
По словам главы муниципалитета Бейкоза Юджеля Челикбилека, во время возгорания съёмок не проводилось, поэтому пострадавших нет.
Пожар, который начался на съёмочной площадке сериала «Воскресший Эртугрул» на бывшей обувной фабрике в стамбульском Бейкозе, взят под контрольhttps://t.co/I3CxGoA5a2 pic.twitter.com/XXFMc0vG5o— DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) June 29, 2018
Как сообщили владельцы помещения, пожар начался в районе съёмочной площадки сериала «Воскресший Эртугрул».
«Возгорание произошло в палатках, используемых для съёмки сериала («Воскресший Эртугрул»). Пожар уже взят под контроль», — сообщили в компании Yıldırım Group.
Кроме «Воскресшего Эртугрула», в помещении также снимались такие сериалы, как «Долина Волков», «Помни меня», «Опасные улицы», «В чём вина Фатмагюль?», «Бесценное время», «Листопад» и «Ветры в голове».