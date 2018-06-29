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В Стамбуле загорелась бывшая обувная фабрика, на которой снимают сериалы

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: DHA

На бывшей обувной фабрике в стамбульском районе Бейкоз в пятницу произошёл пожар.

Фабрика находится на берегу Босфора в районе Ялыкёй.

В последнее время здание использовалось для съёмок многочисленных популярных турецких сериалов и фильмов.

По словам главы муниципалитета Бейкоза Юджеля Челикбилека, во время возгорания съёмок не проводилось, поэтому пострадавших нет.

Как сообщили владельцы помещения, пожар начался в районе съёмочной площадки сериала «Воскресший Эртугрул».

«Возгорание произошло в палатках, используемых для съёмки сериала («Воскресший Эртугрул»). Пожар уже взят под контроль», — сообщили в компании Yıldırım Group.

Кроме «Воскресшего Эртугрула», в помещении также снимались такие сериалы, как «Долина Волков», «Помни меня», «Опасные улицы», «В чём вина Фатмагюль?», «Бесценное время», «Листопад» и «Ветры в голове».

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