В Турции водитель фуры упал в обморок после укуса пчелы

В Турции пожилая пара разбилась на машине, торопясь на похороны

В центральной турецкой провинции Нигде в пятницу перевернулась фура с жидким топливом, сообщают СМИ.

Сообщается, что водитель фуры упал в обморок и потерял управление над транспортом, в результате чего фура перевернулась, перекрыв дорогу.

Как выяснилось позже, причиной обморока стал укус пчелы, на который у водителя возникла аллергическая реакция.

На место происшествия немедленно прибыли полиция, скорая помощь, а также пожарные бригады, которые полили разлившееся на дорогу топливо необходимой смесью для предотвращения возгорания.

Водитель был доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.