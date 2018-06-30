В Турции водитель фуры упал в обморок после укуса пчелы

В центральной турецкой провинции Нигде в пятницу перевернулась фура с жидким топливом, сообщают СМИ.
Сообщается, что водитель фуры упал в обморок и потерял управление над транспортом, в результате чего фура перевернулась, перекрыв дорогу.
Как выяснилось позже, причиной обморока стал укус пчелы, на который у водителя возникла аллергическая реакция.
На место происшествия немедленно прибыли полиция, скорая помощь, а также пожарные бригады, которые полили разлившееся на дорогу топливо необходимой смесью для предотвращения возгорания.
Водитель был доставлен в ближайшую больницу для дальнейшего лечения.