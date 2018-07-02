В Турции выдали ордеры на задержание 68 военных по делу FETÖ

Три функционера FETÖ были задержаны в Габоне и перевезены в Турцию

Генеральная прокуратура Анкары выдала ордера на задержание 68 сотрудников Командования сухопутных войск республики в рамках продолжающегося расследования деятельности Гюленистской террористической группы (FETÖ).

Задержания начались утром в понедельник как на территории Анкары, так и ещё в 18 провинциях страны. Среди подозреваемых 19 действующих военнослужащих, остальные временно не находятся на активной службе. Все они — представители офицерского состава.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в Гюленистской террористической группы (FETÖ), в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. В результате попытки переворота погибли более 250 человек.