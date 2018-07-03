В турецкой провинции Османие убит заместитель председателя Торговой палаты

Заместитель председателя Торговой палаты провинции Османие на юге Турции был убит во вторник в своём офисе в результате вооружённого нападения. В то же время председателя палаты достваили в больницу с ранением.

Согласно полученным данным, напавший неизвестный открыл огонь по председателю Девриму Мурату Аксою и заместителю председателя Хасану Эрсою.

Эрсой, который также был братом бывшего депутата Партии националистического движения (MHP) от Османие Рухи Эрсоя, скончался в местной больнице.

Аксоя, которого ранили в ногу, перевели в частный госпиталь, где он находится под медицинским присмотром.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.