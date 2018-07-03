Молодожёны выбирают для свадебных фотосессий турецкий Памуккале

Древний город Памуккале в провинции Денизли, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пользуется популярностью у новобрачных со всей Турции.

Благодаря уникальному природному ландшафту, истории и лечебным термальным источникам, Памуккале, получивший название «Белый рай», привлекает не только иностранных туристов, съезжающихся со всего мира, но и молодых пар, которые планируют свадебные фотосессии.





Молодожёны делают памятные фотографии на фоне каскадов белого известняка (травертинов) и минеральных источников. Особенно впечатляют снимки, сделанные во время заката солнца.

Глава палаты фотографов провинции Денизли Ибрахим Карабаджак сообщил Агентству Анадолу, что молодожёны предпочитают запечатлеть важное событие в их жизни на фоне исторических достопримечательностей и природных ландшафтов.

По его словам, Памуккале и озеро Салда – излюбленные места новобрачных.





«9 из 10 новобрачных пар предпочитают провести свадебную фотосессию в Памуккале на фоне знаменитых ослепительно-белых каскадов, которые привлекают внимание как любителей фотографии, так и молодожёнов», – отметил Карабаджак.