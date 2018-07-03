Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе в Турции стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе, расположенный в 8 километрах к северо-востоку от турецкой провинции Шанлыурфа, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соответствующее решение было принято на 42-м заседании Комитета всемирного наследия в Бахрейне.

Гёбекли-Тепе, признанный многими международными организациями древнейшим культовым сооружением мира, был включён во временный список Всемирного наследия ЮНЕСКО 6 лет назад.

Как отметил в беседе с корреспондентом Агентства Анадолу председатель Региональной палаты туристических гидов Шанлыурфы Мюслюм Чобан, Гёбекли-Тепе по праву можно назвать одним из самых значимых исторических памятников в мире.

По его словам, особенно большой наплыв туристов в Гёбекли-Тепе наблюдается в осенний период.

Чобан отметил, что бережному сохранению этого исторического места уделяется особое внимание.

Он также подчеркнул, что внесение храмового комплекса в список ЮНЕСКО будет способствовать развитию туризма в регионе.

«Ожидаем существенного роста туристического потока. Внесение Гёбекли-Тепе в список Всемирного наследия ЮНЕСКО имеет очень важное значение для развития туризма как в самой Шанлыурфе, так и во всем регионе», — сказал он.

Комплекс впервые обследован в 1963 году специалистами Стамбульского и Чикагского университетов. Археологические исследования в районе комплекса продолжаются на протяжении более чем 50 лет.

В 1995 году во время раскопок, проводимых Немецким археологическим институтом в сотрудничестве с музеем Шанлыурфа, были обнаружены Т-образные стелы высотой по 3-6 метров с изображениями хищных животных, относящиеся к периоду неолита.

Кроме того, во время раскопок была найдена статуя человека высотой 65 сантиметров, возраст которой оценивается примерно в 12 тысяч лет.