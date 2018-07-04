Античная мозаика с изображением Медузы Горгоны открыта для посетителей в Турции

Мозаика с изображением Медузы Горгоны, укрошающая оркестровую яму одеона в античном городе Кибира, расположенного в районе Гёльхисар турецкой провинции Бурдур, открылась для посещения.

Мозаика, датируемая началом первого века нашей эры, выполнена из цветного мрамора с помощью техники Opus Sectile (инкрустация – техника декорирования какой-либо поверхности сочетанием разных материалов, различного цвета, фактуры, текстуры) и не имеет аналогов в мире.

На мозаике, укрощающей древний одеон, изображена Медуза Горгона – существо из греческой мифологии, чудовище с женским лицом, острыми зубами и змеями вместо волос. Существует поверье, что ее взгляд обращал плохих людей в камень.





Одеон Кибиры использовался в античном периоде для организации концертов, собраний, судов и театральных выступлений и был рассчитан на 3,6 тысяч человек.

Одеон расположен в 108 км от города Бурдур – административного центра одноименной турецкой провинции. Желающие смогут посещать его до конца августа.

Последующие десять месяцев одеон будет закрыт. Реставраторы используют пять разных слоев покрытий, чтобы защитить сооружение от плохих погодных условий.

Руководитель археологической экспедиции в античном городе Кибира, преподаватель факультета археологии Университета Мехмет Акиф Эрсой (MAKÜ) в Турции Шюкрю Озудогру сказал Агентству Анадолу, что археологические работы на территории, где расположен одеон, начались в 2009 и завершились в 2012 году.

Древняя мозаика с изображением Медузы Горгоны, датируемая началом первого века нашей эры, открылась для посещения в районе Гёльхисар турецкой провинции Бурдур https://t.co/Ek7by4U25q pic.twitter.com/Datr3ISGeY — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 4, 2018

По его словам, мозаика сделана из тонкого платинового мрамора. По технике исполнения это единственная в своем роде мозаика в мире. «Аналогов этой мозаики нет ни в Италии, ни в Греции, ни в одной другой стране, на территории которой была расположена античная Месопотамия», – констатировал ученый.