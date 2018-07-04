96-летняя бабушка приютила 4 котят-сирот в турецком Адыямане

96-летняя бабушка растопила тысячи сердец, приютив четырёх осиротевших котят в юго-восточной турецкой провинции Адыяман.

Проживающая в деревне Шахинбей Зейнеп Дуран кормит найденных на улице новорождённых котят из бутылочки, заботясь о них как о детях.

Дуран рассказала, что решила забрать котят домой после того, как узнала, что они остались без матери. Женщина добавила, что слышала, как они беспомощно мяукали, когда выходила во двор своего дома.





«Было очевидно, что они очень голодны. Я попросила сына купить бутылочку и молока, чтобы их накормить», — сказала Дуран.

Женщина подчеркнула, что оставить их умирать на улице было бы бесчеловечно, добавив, что она и дальше будет ухаживать за котятами, как за собственными детьми.