Фламинго стали редкостью на озере Туз из-за его стремительного высыхания

Второе по величине озеро Турции под названием Туз с каждом годом уменьшается в объёме, вследствие чего к нему стали реже прилетать фламинго, которых раньше здесь можно было наблюдать целыми стаями.

Большие популяции фламинго гнездились на группе островов в южной части озера, но из-за того, что Туз стремительно высыхает на протяжении уже пяти лет, фламинго стали здесь редким зрелищем.

Главная особенность озера Туз, которое расположено в центральной Анатолии, – высокая концентрация соли в его водах. Озеро является местом добычи 70 процентов пищевой соли Турции.

Фламинго стали реже прилетать ко второму по величине озеру Турции Туз из-за его стремительного высыхания на протяжении последних пяти лет https://t.co/J6fD56e1em pic.twitter.com/Kh0QPg362S — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 5, 2018

Взятые под защиту Министерством окружающей среды и урбанизации Турции, фламинго в основном питаются рачками артемии салина и другими водными ракообразными, которые живут в солёной воде.

Озеро Туз классифицируется как «зона, которая понесла серьёзные и непоправимые убытки за последние 10 лет или необратимо потеряла небольшие, но значимые объёмы». Озеро также было включено в категорию находящихся «под угрозой исчезновения», что означает необходимость немедленного вмешательства и принятия защитных мер.

«Мы проходим от четырёх до пяти километров вглубь озера, а воды всё нет. Вы не найдёте здесь живых существ», — сказал сельский староста деревни Гёльязы, которая находится в 25 километрах от озера, Омер Атыджи, добавив, что причиной этому является отсутствие осадков.