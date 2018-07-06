Водопад Томара — природное чудо севера Турции

Античная мозаика с изображением Медузы Горгоны открыта для посетителей в Турции

Водопад Томара с каждым годом привлекает все большее число местных и иностранных туристов в провинцию Гюмюшхане на севере Турции.

Водопад на реке Келкит, берущий своё начало из 40 разных источников, не терял значимости на протяжении всей истории. Этот район Турции расположен на маршруте знаменитого Шелкового пути. Эти земли богаты залежами серебра и золота.





Администрация провинции в последние годы реализовала ряд проектов по развитию туристической инфраструктуры района, где расположен знаменитый водопад.

На территории вокруг водопада созданы специальные зоны для пикника, созданы пешеходные дорожки.

Над водопадом построена стеклянная терраса, позволяет туристам наслаждаться красотами близлежащих территорий.

Местные жители называют водопад Kırk Gözeler ( «Сорок красавиц»). В 2001 году водопад был включен в список природных парков Турции.





Житель Стамбула Рыдван Тепейурт сказал Агентству Анадолу, что приехал отдохнуть у водопада вместе с семьёй и поразился красоте, которая открылась его глазам. «Это просто чудо природы», — говорит мужчина.

Один из туристов Ресул Тунчвер же убеждён, что интерес к водопаду растёт с каждым годом.

«Территория вокруг водопада намного более развита, чем в предыдущие годы. Видно, что к этому приложено немало усилий. Местные власти, увидев интерес народа к водопаду, создали для них больше условий, что очень радует. Прекрасное место, чтобы побыть на природе в тишине и хорошенько отдохнуть», — отметил мужчина.

Сефер Сыпыч же говорит, что ему в особенности понравилась стеклянная терраса. «Очень хотел бы приехать сюда еще раз с семёй», — отметил он.



