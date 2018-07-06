Стены в стамбульском Кадыкёе украсили яркие граффити

Стены района Кадыкёй в Стамбуле украсили яркими граффити в рамках фестиваля под названием «Mural Istanbul».

Превратить унылые серые стены района в произведение искусства стало главной целью фестиваля, который проводится здесь уже седьмой год подряд.





В этом году в фестивале приняли участие три иностранных художника и один турецкий.

С 2012 года в фестивале приняли участие около 36 художников, которые разрисовали 32 стены.

Расположенный в азиатской части Стамбула Кадыкёй является одним из самых старых районов города.



