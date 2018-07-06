Яркая индийская свадьба проходит в турецком Бодруме

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл стали мужем и женой

Яркая индийская свадьба проходит в одном из самых популярных курортов Турции – Бодруме, который находится на севере залива Гёкова в Эгейском море.

Мероприятие, проходящее в одном из лучших отелей города, началось в среду и будет длиться на протяжении трёх дней.

Как сообщает Агентство Анадолу, жених Рахуль Гупта и невеста Харшита Агарвал являются членами двух самых богатых семей Индии.

Гости мероприятия прибыли в аэропорт Бодрума прямым рейсом из Мумбая на арендованном у авиакомпании Turkish Airlines (THY) самолёте.





На свадьбе присутствуют около 250 гостей, для обслуживания которых задействованы примерно 300 человек.

Индия, одна из двух стран мира с населением более 1 миллиарда человек, занимает первое место в мире в свадебном туризме, оборот которого составляет около 60 миллиардов долларов США.

За последние несколько лет организация индийских свадеб класса люкс в Турции участилась благодаря усилиям местных туристических компаний.