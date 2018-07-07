Античная крепость Курул в Турции станет доступна для посещения в 2019 году

Античная мозаика с изображением Медузы Горгоны открыта для посетителей в Турции

2300-летняя древняя крепость Курул, расположенная в турецкой провинции Орду, откроется для посещения в следующем году, сообщил руководитель археологических раскопок и профессор университета Гази Юджел Шенюрт.

Во время встречи с главой муниципалитета города Орду Энвером Йылмазом профессор поделился с прессой информацией о работе, проводимой в отношении древнего памятника культуры.

Археологические раскопки станут первыми проводимыми в научных целях на восточном побережье Чёрного моря.





Насчитывающая более 2300 лет древняя крепость Курул в турецкой провинции Орду, на территории которой в настоящее время ведутся археологические раскопки, будет открыта для посещения в 2019 году https://t.co/FBxRFhsWnr pic.twitter.com/yoTZnnqYBt — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 7, 2018

Раскопки, которые начнутся 16 июля, будут проводиться командой из 40 человек, 15 из которых — специалисты-археологи. Муниципалитет Орду, которому принадлежит крепость, окажет им поддержку в проведении раскопок.

«В предыдущие годы мы обнаружили на территории крепости Курул мраморную статую богини Кибелы длиной 110 сантиметров, и это очень обрадовало нас. После этого открытия крепость Курул в течение 45 дней посетили более 20 тысяч человек. Мы продолжим оказывать как моральную, так и материальную помощь для реализации работ по раскопкам крепости, которая, как мы считаем, принадлежала Митридату VI», — сказал мэр Йылмаз.

Согласно словам профессора Шенюрта, Курул был крупным населённым пунктом для того периода.

«Во время проведения раскопок в этом году мы надеемся выяснить, каково настоящее название крепости Курул, которое использовалось 2.300 лет назад. Раскопав участки рядом с статуей Кибелы, мы попытаемся узнать историческое название крепости по найденным эпитафиям или подобным артефактам».

Митридатические правители пришли в центральные районы Черноморского региона после Железного века, а Митридат VI Великий был самым успешным царём, который расширил империю до Эгейского побережья и северного края Чёрного моря.