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В Стамбуле 30-градусная жара, пляжи города переполнены

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА

Тысячи людей заполнили пляжи Стамбула, пытаясь хоть немного охладится, в то время как столбик термометра в городе поднялся выше 30 градусов по Цельсию.

На фото, снятых с помощью коптера, видно, как огромное количество людей приехали на пляжи нескольких районов мегаполиса, включая Сарыер и Бююкчекмедже.

Пока некоторые устраивают пикники, влюблённые пары приезжают на пляж для проведения съёмок после помолвки.

Бесим Азрак, приехавшая на пляж, чтобы отдохнуть с детьми, заявила, что вода достаточно чистая.

Сильная жара началась в Стамбуле с первых дней июля, значительно усложнив жизни жителей многомиллионного города.

Ранее управление метеорологии Турции заявило, что в некоторых регионах страны температура воздуха превышает сезонные нормы примерно на 10 градусов.

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