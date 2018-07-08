Премьер Йылдырым отговорил мужчину прыгать с моста в Стамбуле

Премьер-министр Бинали Йылдырым уговорил мужчину, который хотел покончить жизнь самоубийством, не прыгать с моста Мучеников 15 июля в Стамбуле в субботу вечером.

Йылдырым пересекал мост, направляясь из стамбульского района Тузла на европейскую часть города, когда мужчина перелез через защитные барьеры в попытке спрыгнуть.

Заметив происходящее Йылдырым остановил машину, перешёл на другую сторону моста и, обняв мужчину, дал ему стакан воды и после предложил пройти с ним к машине.

Проезжавший по стамбульскому мосту Мучеников 15 июля премьер-министр Бинали Йылдырым отговорил от прыжка мужчину, который хотел покончить жизнь самоубийством https://t.co/GSjSK1A7yu pic.twitter.com/Ec5Q2WETOE — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) July 8, 2018

«Давай же, пойдём вместе», — сказал премьер, после чего они направились к автомобилю в сопровождении охраны.

Во время разговора с Йылдырымом мужчина рассказал, что переживает серьёзные проблемы со своими братьями и поэтому решил покончить жизнь самоубийством.

«Не допускай подобных мыслей в своей голове», — ответил глава правительства.

«Мы мусульмане, нет такой причины, которая могла бы принудить нас лишать себя жизни. Все иногда проходят через сложный период, но в такие моменты важно проявлять терпение и быть ближе к Богу», — добавил премьер-министр.

В соответствии с полученной информацией, мужчина добрался до середины моста на такси. До прибытия бригады скорой помощи доктора, сопровождающие Йылдырыма, осмотрели рану на груди мужчины, которую он получил ещё до попытки суицида.