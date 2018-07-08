Турция обеспечила протезами сирийскую девочку, родившуюся без ног

Турецкий Красный Полумесяц обеспечил протезами сирийскую девочку Майю Мери, которая родилась без ног.

Семья 8-летней Майи бежала с юга Алеппо от атак сил режима Башара Асада в лагерь беженцев «Сер-Джебле» в Идлибе.

Сегодня семья Мери выживает в тяжелейших условиях благодаря помощи гуманитарных организаций.

Майя учится в школе, которая находится в 300 метрах от ее палатки. Каждый день девочка была вынуждена добираться до нее на самодельных протезах, которые ее отец соорудил из консервных банок и пластиковых труб. Иногда у сирийки были такие сильные боли при ходьбе, что ей приходилось буквально ползти до школы.





После того, как Агентство Анадолу посвятило свой материал Майе, глава Турецкого Красного Полумесяца Керем Кынык принял решение оказать помощь семье Мери.

Турецкий Красный Полумесяц доставил Майю и её отца в Стамбул для дальнейшего лечения у специалиста по протезированию конечностей Мехмета Зеки Чулчу.

Отец девочки Али Мери сообщил Агентству Анадолу, что не мог больше видеть мучения дочери, которая не может нормально передвигаться.

По словам сирийца, из-за отсутствия в Сирии возможностей изготовить для дочери настоящие протезы, он соорудил их из пластиковых труб и консервных банок.





Али Мери сам родился без ног.

«Моя дочь не может самостоятельно передвигаться, и мне больно смотреть на это. Я хочу, чтобы она могла спокойно ходить в школу и не нуждалась в посторонней помощи», — сказал Мери.

Сириец поблагодарил главу Турецкого Красного Полумесяца Керема Кыныка за возможность посетить Турцию и оказанную здесь помощь. Али Мери также поблагодарил турецкий народ за сострадание.