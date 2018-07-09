24 человека погибли, 124 пострадали в Турции при сходе поезда с рельсов

Жертвами железнодорожной аварии в северо-западной турецкой провинции Текирдаг стали 24 человека, ещё 124 пострадали, сообщил вице-премьер страны Реджеп Акдаг.

По его словам, поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились в 06.00 девятого июля.

Акдаг подчеркнул, что причины инцидента всесторонне расследуются. «Приношу соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал вице-премьер.

Тем временем, министр здравоохранения Ахмет Демирджан сообщил, что в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.

По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского состава стал проливной дождь, размывший грунт под рельсами в районе Текирдаг.

В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и 6 сотрудников железнодорожной службы.



Ранее СМИ сообщили о сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, следовавшего из города Узункёпрю в Стамбул. На место происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи.



Губернатор провинции Текирдаг Мехмет Чейлан заявил, что пострадавших эвакуировали с места крушения на вертолетах. По его словам, причиной аварии стали плохие погодные условия.



Эвакуация тяжелораненых проводится с помощью вертол`тов и тракторов, так как подъезд автотранспорта к месту катастрофы затруднен из-за бездорожья. Мэрия города Чорлу, куда доставляются раненые, призвала граждан сдавать кровь для помощи пострадавшим в аварии.



Ранее пресс-служба президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что турецкий лидер выразил соболезнование родственникам погибших в железнодорожной катастрофе и пожелал скорейшего выздоровления раненым.