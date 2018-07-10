Мужчина в Турции хочет зарегистрировать пещеру как жилое помещение

Мужчина, проживающий в пещере в одном из районов древнего города Хасанкейф в юго-восточной турецкой провинции Батман, обратился к властям с просьбой официально зарегистрировать её как жилую единицу.

«В моей пещере есть телевизор и холодильник. Мои кухонные принадлежности работают с помощью электричества», — сказал 69-летний Мехмет Тильки, добавив, что он хочет, чтобы место, где он родился и вырос, было зарегистрировано государством.

«Зимой здесь тепло, а летом прохладно. Я бы не променял свою пещеру на квартиру в современном жилом доме», — признался Тильки.

По его словам, пещеру «следует рассматривать» под тем же статусом, что и «другие незаконные жилые помещения».

В последние годы правительство приняло ряд законов, благодаря которым некоторые ранее считавшиеся незаконными места жительства были признаны законными.

Хасанкейф — это античный город с 12-тысячелетней историей, раскинувшийся вдоль реки Тигр. В 1981 году он был объявлен природным заповедником, но большая часть города и находящиеся на его территории археологические объекты находятся под угрозой риска затопления из-за плотины Ылыcу.

«Плотина Ылысу затопит часть старых поселений Хасанкейфа, но моя пещера не пострадает. Я хочу, чтобы пещера, которая служит мне жильём, была официально зарегистрирована», — добавил Тильки.