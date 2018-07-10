Описанный в древних мифах остров Гиресун набирает популярность

В турецком Гиресуне ожидают до 300.000 туристов

Единственный обитаемый остров в восточном Чёрном море — Гиресун становится всё более популярным среди местных и иностранных туристов.

Небольшой остров Гиресун площадью 4 тысячи квадратных метров находится на расстоянии 1,2 километра от побережья одноимённого города на северо-востоке Турции.

Согласно древним мифам на Гиресуне в своё время жили амазонки, а Геракл однажды прибыл на остров в поиске золотого руна.

Для желающих вернуться назад во времени специальная труппа инсценирует бой между аргонавтами и саками. Посетители также могут увидеть выступления с Геркулесом и амазонками.

По местам археологических раскопок на острове проводятся экскурсии. Гости имеют возможность увидеть византийские захоронения, исторические укрепления, руины монастырей, часовен и подобных сооружений.

На Гиресун можно попасть на лодке, которая отправляется с набережной города. Путь занимает около 15 минут.