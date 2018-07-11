В Турции задержали лидера культа Аднана Октара

Стамбульская полиция в ходе операции в среду утром задержала скандально известного лидера культа Аднана Октара, который более известен под именем Харун Яхья.

Сообщается, что в ходе операции, которая проводится в пяти провинциях, также были задержаны 234 последователя его культа.

Октар был объявлен в розыск Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями, рассказал источник, не назвавший своего имени из-за ограничений на общение со СМИ.

Культу был предъявлен целый ряд обвинений, включая жестокое обращение с детьми, сексуальное насилие, похищение, использование религиозных убеждений, шантаж и политический и военный шпионаж.

Октару и его культу ранее уже предъявлялись подобные обвинения. Недавно, мужчина турецкого происхождения, проживающий в Австрии, обвинил Октара в манипулировании его дочерью.

В своём телевизионном шоу, основной темой которого является религия, Октар окружает себя вызывающе одетыми молодыми девушками, которых он называет «котятами».

Его критики утверждают, что он «промывает мозги» молодым людям из богатых семей, которые служат его культу. Октар неоднократно отрицал подобные заявления.