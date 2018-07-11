Турецкий суд вынес решение по делу об аварии на шахте в Соме

Суд города Маниса на западе Турции в среду приговорил пять человек к длительным срокам лишения свободы по делу об аварии на шахте в Соме, в результате которой погиб 301 человек.

Суд приговорил гендиректора шахты Рамазана Догру к 22 годам и 6 месяцам тюремного заключения, владельца шахты Джана Гюркана — к 15 годам, исполнительного директора Акына Челика к 18 годам и 9 месяцам. От 18 до 22,5 лет заключения получили два инженера по технике по безопасности. Все они находились под стражей во время многолетнего судебного разбирательства.



Авария на горнодобывающей шахте в городе Сома в провинции Маниса 13 мая 2014 года стала самой крупной в истории Турции. В момент трагедии под землей находились 787 человек, 301 из которых погибли. После этой аварии были проведены проверки всех шахт Турции, 94 из них были закрыты. Были внесены изменения в законодательство, касающегося техники безопасности на шахтах.

После аварии Турция выплатила более 24 миллионов турецких лир (8,1 миллиона долларов США) выжившим шахтёрам и семьям погибших. Правительство также предоставило работу в государственном секторе для родственников жертв в рамках усилий по оказанию помощи семьям, в которых умершие рабочие были единственным источником дохода.