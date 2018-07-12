В Анталье установили уличный «кондиционер»

В Анталье с начала года отдохнули более 1 миллиона россиян

В одном из самых популярных курортов Турции – Анталье, на одной из прогулочных набережных в районе Коньяалты установили уличный «кондиционер», который помогает туристам и местным жителям города справляться с жарой.

Как сообщается, система понижения температуры воздуха на набережной, которая установлена под землёй, работает с помощью холодного пара, который выпускают по всей площади улицы в определённое время.

Проектом создания такого «кондиционера» на открытом воздухе руководил муниципалитет города.

Набережная стала любимым местом не только для взрослых, ищущих укрытия от жаркой погоды, но и для детей, которые приехали с родителями на местный пляж.





Для некоторых жителей города такой «кондиционер» облегчил занятия спортом на свежем воздухе в летнее время года.

Анталья является одним самых популярных направлений для туристов в Турции, поток которых в провинцию растёт с каждым годом. Власти страны планируют превратить Анталью в центр оздоровительного туризма и помочь ей принимать туристов круглый год.