Двух членов террористической организации FETÖ задержали в Азербайджане и Украине

В Турции выдали ордеры на задержание 68 военных по делу FETÖ

18,6 тысяч госслужащих уволены в Турции в связи с попыткой переворота

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Двух так называемых лидеров Гюленистской террористической организации (FETÖ) привезли в Турцию после операций по задержанию, проведённых Национальной разведывательной организацией (MIT) в Азербайджане и Украине.

Согласно источникам, подозреваемый Иса Оздемир был пойман в Азербайджане, а подозреваемый Салих Зеки Йигит был доставлен в Турцию после проведения операции в Украине.

Обоим предъявлены обвинения с ордером на арест за «членство в вооружённой террористической группе».





Ранее в похожих операциях функционеры FETÖ были пойманы в странах Африки и Косово.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в FETÖ, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан.

В результате попытки переворота погибли более 250 человек, более 2 тысяч человек получили ранения.