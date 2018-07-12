Зоопарк в Турции назвал рыжего бобра «Трампом»

Кошка и 7 котят поселились в мечети в турецкой провинции Кырыккале

Сотрудники зоопарка в южной турецкой провинции Анталья прозвали одного из обитателей — большого болотного бобра, более известного как нутрия, — «Трампом».

Такую кличку они дали грызуну из-за того, что многие посетители зоопарка заметили, что ярко-рыжий окрас шерсти бобра очень похож на цвет волос президента США Дональда Трампа.





Бобр Трамп обитает в зоопарке Антальи на протяжении последних восьми месяцев.

«Животное нашему зоопарку передал один из местных жителей. Он привлекает посетителей с первых дней своего нахождения здесь. Он — грызун, но очень милый грызун», — подчеркнула ветеринар Айгюль Арсун.





Нутрия или коипу — довольно крупный грызун, который может достигать 60 сантиметров в длину, не считая хвоста. Он ведёт полуводный и полукочевой образ жизни, оставаясь на месте при наличии корма и убежищ.

Нутрию возможно приручить и держать в качестве домашнего животного.