Береговая охрана Турции спасла 34 беженца на острове Богаз

Береговая охрана Турции спасла всех 34 беженцев на острове Богаз у побережья района Чешме в провинции Измир.
Нелегальные мигранты сумели доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка.
В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые совершили семь вылетов на остров, чтобы снять с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей.
Всем мигрантам оказана первая медицинская помощь. В числе спасенных беженцев - беременная женщина, которую доставили в государственную больницу Чешме.
Кроме того, еще четырех мигрантов доставили в больницу на осмотр.
Поиски еще одного беженца продолжаются.