Береговая охрана Турции спасла 34 беженца на острове Богаз

В Турции затонула лодка с мигрантами, погибли 7 граждан Афганистана

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции, погибли 3 взрослых и 6 детей

Береговая охрана Турции спасла всех 34 беженцев на острове Богаз у побережья района Чешме в провинции Измир.

Нелегальные мигранты сумели доплыть до острова после того, как перевернулась их лодка.

В спасательной операции было задействовано два вертолета, которые совершили семь вылетов на остров, чтобы снять с него мигрантов, в первую очередь женщин и детей.

Всем мигрантам оказана первая медицинская помощь. В числе спасенных беженцев - беременная женщина, которую доставили в государственную больницу Чешме.

Кроме того, еще четырех мигрантов доставили в больницу на осмотр.

Поиски еще одного беженца продолжаются.