В Турции мужчина нашёл сумку с $30.000 и вернул её владельцу

Мужчина нашёл сумку, содержащую 110 тысяч саудовских риалов (около 30 тысяч долларов США) наличными и вернул её владельцу в воскресенье в провинции Бурса в северо-западной части Турции.

Тезджан Гюлен направлялся на работу через район Улудаг Сарыалан, когда он случайно наткнулся на сумку. Зная, что этот район является туристическим, Гюлен посчитал, что сумка, скорее всего, принадлежит туристам, и, не заглядывая внутрь, незамедлительно сообщил о находке в полицию.

Когда правоохранительные органы открыли сумку и обнаружили в ней крупную сумму денег, они попытались найти их владельца вместе с Гюленом. Примерно в то же самое время два туриста из Саудовской Аравии связались с полицией и сообщили, что они потеряли свою сумку с наличными деньгами.

Представители органов правопорядка пришли к выводу, что обратившиеся к ним туристы и есть настоящие владельцы сумки, поскольку они правильно ответили на вопросы о её содержимом.

Полицейские вернули сумку саудовцам, а те, в свою, очередь выразили им огромную благодарность.